Литовское государство передало остатки Большой синагоги Фонду доброй воли

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Правительство Литвы передало останки находившейся в Вильнюсе Большой синагоги и микв Фонду доброй воли, который занимается выделением компенсаций Литвы за имущество, национализированное в годы Холокоста.

По сообщению министра культуры Миндаугаса Кветкаускаса, останки зданий, находящиеся на ул. Жиду переданы фонду с тем, чтобы сократить подлежащую к выплате компенсацию за стоимость фундамента этих зданий – 1 244 евро.

«Это останки зданий, фундамент, обнаруженный во время археологических исследований. Здания были немного разрушены во время Второй мировой войны и окончательно снесены в советские годы», – напомнил М. Кветкаускас.

По его словам, Фонд доброй воли обращался по вопросу передачи останков зданий, чтобы использовать их для увековечения памяти о Большой Вильнюсской синагоге.

Останки строений в 2017 году были внесены в Реестр культурных ценностей, находящихся под охраной.

Весной этого года правительство передало комплекс ритуальных бассейнов (микв) для омовения Департаменту культурного наследия.

В течение последних нескольких лет археологи из Литвы, США и Израиля интенсивно осматривали это место, и в цокольном этаже бывшего святилища обнаружили ритуальный амвон — биму, под ней — подвал, а возле синагоги — ритуальные бассейны (миквы) и другие важные ритуальные места.

Дискуссии о том, как увековечить память синагоги, ведутся уже не один год. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс пообещал, что синагога будет увековечена к 2023 году, когда Вильнюсу будет праздновать 700-летний юбилей.

Каменная синагога была построена в XVII веке на месте бывшей здесь ранее деревянной синагоги. Утверждается, что Вильнюсская Большая синагога превзошла все синагоги Речи Посполитой по своему размеру и великолепию.

В скором времени возле молитвенного дома сформировался центр общественной еврейской жизни.

В годы Первой мировой войны большинство художественных ценностей из синагоги было вывезено в Россию.

В период Второй мировой войны синагога была сильно повреждена: остались только стены и некоторые элементы интерьера. Между 1955 и 1957 годами остатки Вильнюсской Большой синагоги сровняли с землей, а в 1964 году на её месте и был построен детский сад.