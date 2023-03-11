Литва будет искать других партнеров при отказе ФРГ разместить бригаду Бундесвера

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Литве придется обратиться за помощью к другим союзникам по НАТО, если Германия откажется от полномасштабного размещения в Литве бригады Бундесвера. Об этом в пятницу заявил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

«Если наши партнеры скажут: мы не рассчитали наши возможности, мы не сможем послать в Литву бригаду, тогда мы будем должны искать таких партнеров, которые могли бы присутствовать в Литве с бригадой», — сказал он. Сделаны ли какие-то предварительные шаги в этом направлении, глава МИД не уточнил.

Вильнюс настаивает на физической переброске в Литву бригады Бундесвера. Меморандум о передислокации на полях саммита НАТО в Мадриде подписали президент Гитанас Науседа и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Бригада приписана к Литве, но пока неясно, будет ли она полностью переброшена на территорию балтийской республики. В Берлине отмечают, что в Литве можно разместить половину личного состава и техники, а вторая половина в ожидании передислокации, которая в критической ситуации осуществилась бы в течение десяти дней, могла бы находиться в ФРГ.