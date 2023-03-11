Польша присоединилась к действующему в Литве Центру энергобезопасности НАТО

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Польша присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса, перед его офисом поднят польский флаг. Об этом в пятницу сообщило министерство обороны балтийской республики.

«Мы приветствуем присоединение Польши — нашего стратегического партнера — к Центру энергобезопасности НАТО», — сказал во время церемонии замминистра обороны Литвы Жильвинас Томкус.

Он напомнил, что Польша была одной из первых стран — членов НАТО и ЕС, которая предприняла шаги по исключению своей энергетической зависимости от России. «В Варшаве отлично понимали угрозы такой зависимости», — приводятся в сообщении слова замминистра.

Центр, учрежденный в 2012 году, разрабатывает для членов Североатлантического альянса рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования. Финансируется его работа странами-учредителями и присоединившимися членами.

Ранее к центру присоединились Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Украина, Финляндия, Франция, США, Турция и Эстония.