Как будем отмечать 11 марта в Вильнюсе?

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

День восстановления независимости Литвы (11 марта 1990 года) является одним из главных среди государственных праздников Литвы. В Вильнюсе пройдет много мероприятий, вернутся бесплатные экскурсии на 7 языках, пройдут шествия с флагами и концерты, будут награждены самые талантливые вильнюсские школьники.

Программа мероприятий в Вильнюсе 11 марта:

9.00: Церемония возложения цветов к памятнику «Весть» на площади Независимости.

12.00: Церемония поднятия флагов стран Балтии на площади Независимости.

12.00 — 18.00: В центре познания Государства (Totorių g. 28) пройдут часы открытых дверей.

12.30: Рота почетного караула и оркестр Литовской армии пройдут по проспекту Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.

12.30: От площади Независимости до Кафедральной площади пройдет шествие «Дорога восстановления независимости». Участники развернут флаги Литвы и Украины.

12.40 — 17.00: В Сейме Литвы пройдут часы открытых дверей. Здесь организуют выставки, выступления творческих коллективов, детские творческие мастерские и показы короткометражных документальных фильмов.

13.00: Начало бесплатных экскурсий по Вильнюсу. Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке.

19.30 и 20.30: на Вильнюсской телебашне пройдет световое шоу на основе песни «Я взываю к своему народу» в исполнении Витаутаса Кернагиса.

Полная программа мероприятий, которые пройдут 10 и 11 марта в Вильнюсе, — на странице столичного самоуправления.

Следует обратить внимание, что во время мероприятий будут изменения в движении городского транспорта.

Как и каждый год, 11 марта, самоуправление пригашает воспользоваться бесплатным общественным транспортом. Автобусы и троллейбусы будут ходить по обычному субботнему графику, но в связи с указанными событиями возможны задержки маршрутов общественного транспорта, пересекающих проспект Гедиминаса и улицы Т. Врублевске и Швентараге. Изменения коснутся времени отправления автобусных маршрутов 1G, 3G, 10, 11, 22, 33, 53, 73 и 88 и троллейбусных маршрутов 2, 3, 4, 6, 10, 12 и 17.