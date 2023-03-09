В Вильнюсе началась регистрация детей в школы на следующий учебный год

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

На то, чтобы записать детей в школы, у вильнюсцев есть 3 месяца — это надо сделать до 31 мая. Подавать заявки родителям следует в том случае, если ребенок начинает посещать школу или ее планируется сменить.

Торопиться нет необходимости, поскольку время подачи заявки не дает никакого приоритета. Подавать заявки до 31 марта следует только в школы, набор в которые проходит по конкурсу, или которые реализуют специализированные (инженерные/спортивные) программы.

Заявки подаются электронным способом, через страницу svietimas.vilnius.lt (подключение через электронный банкинг или другие средства аутентификации). На этой же странице можно найти и другую полезную информацию: интерактивную карту школ, ответы на самые часто задаваемые вопросы, порядок и график приема в школы и т.д.