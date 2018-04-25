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Литва будет участвовать в исследовании ВОЗ по лечению COVID-19

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

Во вторник Вильнюсская клиника «Сантарос» сообщила, что Литва присоединяется к международному исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску эффективных лекарств для лечения COVID-19.

В Литве это исследование, целью которого оценить дополнительной госпитализации пациентов, болеющих  COVID-19 и получающих стандартное лечение, которое также называется Исследование солидарности, организует Вильнюсская университетская клиника «Сантарос». 

В ближайшее время к исследованию должны подключиться и другие больницы Литвы. 

«У литовских пациентов возникает уникальная возможность участвовать в международном исследовании, целью которого является как проверка уже используемых в лечении, так и совершенно новых лекарств, выявить научными методами, какое лекарство или их комбинация являются эффективными в борьбе с возбудителем COVID-19», –  заявил руководитель по вопросам COVID-19 Клиники «Сантарос» Лаймонас Гришкявичюс, координирующий Исследование солидарности в Литве. 

Как говорится в сообщении больницы, большинство пациентов COVID-19 ощущают лишь небольшие симптомы болезни, однако немалая часть пациентов среднего и старшего возраста, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болеют очень тяжело, состояние некоторых становится критическим.  

В медицинской литературе можно найти информацию о лабораторном воздействий некоторых антивирусных препаратов, однако надежных данных об их эффективности в лечении пациентов пока не достаточно. 

По данным Клиники «Сантарос», около 20% пациентов болеют COVID-19 в тяжелой форе, состояние около 5% пациентов бывает критически тяжелым. Сейчас применяется лишь симптоматическое лечение, поскольку нет подтвержденных лекарств для лечения от самого вируса COVID-19.

«В рамках Исследования солидарности ВОЗ будут проверяться четыре наиболее перспективных, по мнению ученых метода лечения: антивирусный препарат ремдесивир, применяемый сейчас в лечении ревматоидных заболеваний гидроксихлорохин и комбинация лекарств от ВИЧ – лопинавира и ритонавира. Уже есть определенные данные о назначении этих лекарств пациентам, болеющим COVID-19, при проведении небольших исследований в Китае и Франции, однако ученые ВОЗ считают, что необходимо провести более широкое исследование с большим количеством пациентов, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть эффективность этих лекарств во время инфекции COVID-19», – заявил Л. Гришкявичюс.

В Европе это исследование уже ведется в Норвегии и Испании. 

Литва будет участвовать в исследовании ВОЗ по лечению COVID-19

  1. Надежда :

    Прочитала вашу статью, что ЛИТВА присоединяется к исследованию по поиску эффективных лекарств по борьбе с коронавирусом , могу ли я стать донором- добравольцем ?

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