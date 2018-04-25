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Чрезвычайное положение в Латвии планируется продлить на месяц

Фото из открытых источников

Чрезвычайное положение в Латвии из-за пандемии Covid-19 планируется продлить на месяц, заявил сегодня после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что есть «одна хорошая новость» — распространение Covid-19 в Латвии находится фактически под контролем.

«Мы видим, что заболеваемость с каждым днем не идет резко вверх, есть даже небольшой спад. Это означает, что принятые меры коллективно соблюдаются и работают. Однако это, к сожалению, не означает, что уже все преодолено. Мы еще находимся в условиях эпидемии, еще какое-то время нужно продолжать работать, чтобы общими усилиями преодолеть эпидемию», — сказал премьер-министр.

Кариньш сообщил, что на заседании коалиции достигнуто политическое соглашение о продлении чрезвычайного положения.

«Хотя в настоящее время ситуация находится под контролем, кризис и пандемия еще не закончились, поэтому чрезвычайное положение нужно продлить еще на четыре недели», — сказал он.

Таким образом, чрезвычайное положение в Латвии может быть продлено до середины мая.

На вопрос о том, известно ли, в какую сумму госбюджету обойдется продление чрезвычайного положения еще на месяц, Кариньш ответил, что это вопрос к Минфину, однако он уверен, что в распоряжении государства имеется достаточно средств, чтобы удовлетворить насущные потребности.

Премьер отметил, что государство успешно реализовало облигации, получив дополнительные средства, а также обеспечило ряд других гарантий.

«У нас есть несколько миллиардов евро, которые мы можем использовать за счет дефицита бюджета, чтобы профинансировать потребности. Мы также начали продумывать, как будет происходить отмена ограничений. 

Предполагаю, что это произойдет постепенно. Мы должны будем стимулировать экономику, соблюдая меры безопасности для сохранения здоровья населения», — сказал Кариньш.

baltic-course.com

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