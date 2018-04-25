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TOP,Новости,Политика

Литва готова предоставить убежище подвергающимся преследованиям белорусам – Р. Тамашунене

Фото vrm.lrv.lt

Литва выработала план средств и готова предоставить убежище, если число белорусов, желающих его получить, увеличится, сообщила во вторник министр внутренних дел Рита Тамашунене. 

«Мы пристально следим за ситуацией в Беларуси и подготовили план средств на случай, если увеличится число граждан Беларуси, желающих получить убежище в Литве. Лицам, которые попросят убежища и будут соответствовать статусу беженца, такое убежище в нашей стране будет предоставлено», — приведены слова министра в пресс-релизе. 

Глава МИД Линас Линкявичюс на пресс-конференции во вторник сообщил, что в последнее время поступили просьбы граждан Беларуси о предоставлении убежища, однако это «не массовое явление». 

«Нескольких десятков не наберется, есть определенное число. Это не массовое явление, но если людям грозит какая личная опасность, мы стараемся им помочь», — сказал министр.

Во вторник на встрече Р. Тамашунене с представителями Департамента миграции и Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), а также Департамента полиции обсуждалась ситуация в соседней стране. 

МВД напоминает, что Литва предложила убежище граждана Украины после событий в Украине в 2014 году. 

После того, как власти Беларуси в понедельник объявили, что Александр Лукашенко получил на выборах 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране начались протестные акции, которые жестко подавлялись силовыми структурами. Во время демонстраций погиб один человек, десятки были ранены. 

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила себя победителем выборов и призвала А. Лукашенко передать власть.

В понедельник вечером возникла обеспокоенность по поводу безопасности С. Тихановской, когда она несколько часов провела в избирательной комиссии, куда пришла вручить жалобу на фальсификацию результатов. Некоторое время место ее пребывания было неизвестно. 

Во вторник утром стало известно, что после давления со стороны белорусских властей она приехала в Литву. 

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