Литва и еще 12 стран ЕС просят Брюссель помочь восточным соседям получить вакцину

Литва и еще 12 стран Евросоюза (ЕС) в среду призвали Брюссель помочь восточным соседям в деле обеспечения вакцинами от коронавируса.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подписал адресованное Еврокомиссии (ЕК) письмо вместе с коллегами из Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Хорватии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Швеции и Венгрии.

МИД Литвы утверждает, что письмо инициировало именно он.

«Мы считаем, что наши границы не будут безопасными, если мы не расширим свою помощь нашим ближайшим соседям. Наши восточные партнеры не раз выражали благодарность за помощь Евросоюза (ЕС), связанную с COVID-19, и просили упростить доступ к вакцине», — говорится в письме, копию которого получило агентство BNS.

Министры говорят, что страны-участницы программы ЕС «Восточное партнерство» должны получить такую же помощь, какая обещана государствам Западных Балкан.

«Мы твердо поддерживаем усилия государств-членов и ЕК, направленные на то, чтобы поделиться вакцинами, заказанными в соответствии с договорами резервирования, с ближайшими соседями ЕС, такими, как страны Западных Балкан», — говорится в письме.

«Мы также убеждены, что ЕС следует предпринять усилия, превосходящие нынешнюю инициативу, и уделить такое же внимание, а также предоставить помощь другим соседям ЕС — страна-участницам «Восточного партнерства», если они этого пожелают», — говорят министры.

«Мы призываем ЕК быстро выработать подобный механизм помощи, который она уже применяет для стран Западных Балкан. В преддверии саммита «Восточного партнерства» (планируется в первой половине 2021 года) нам нужно направить мощный и скоординированный месседж о стратегической ценности «Восточного партнерства». Упрощенное предоставление вакцин и помощь в их получении нашим восточным партнерам будут важным элементом такого месседжа», — отмечают министры.

Самыми активными участниками программы «Восточное партнерство» являются Молдавия, Грузия и Украина. В ней также участвуют Армения, Азербайджан и Беларусь.

ЕС на сегодняшний день подтвердил две вакцины от коронавируса. В минувшем месяце в Сообществе начали делать прививки вакциной BionTech и Pfizer, а в среду была подтверждена вакцина компании Moderna.