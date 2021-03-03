Литва и Эстония с беспокойством наблюдают за ситуацией в России и Беларуси

«Мы не будем с этим мириться, и с этим, думаю, не может мириться весь Евросоюз (ЕС), который сейчас как раз находится в процессе обсуждения санкций», — добавил он.

К. Кальюлайд подчеркнула, что в среду, помимо других встреч, она планирует увидеться с представителями Европейского гуманитарного университета и обсудить, «как строить правовое государство».

«Наша задача, как свободных демократических государств и народов — помочь сохранить белорусам надежду и убеждение, что каждый народ, также и они, вправе выбирать свой путь, каким бы он ни был», — сказала она.

Главы государств обсудили и ситуацию в Грузии. По словам К. Кальюлайд, за ситуацией «очень пристально наблюдают» и в Вильнюсе, и в Таллине. Она сказала, что необходимо сообща думать, как помочь «поощрению политического диалога» в странах «Восточного партнерства».

К. Кальюлайд также выразила соболезнования всем, кто из-за COVID-19 потерял близких, упомянув и кончину интеллектуала, литературолога и театролога Ирены Вейсайте.

«Один славный человек, которому в конце прошлого года тоже пришлось сдаться вирусу — хорошо вам известная И. Вейсайте, которая, вспоминая свои контакты с эстонцами в прошлом, очень метко выразилась: мы были больше романтики, а вы — больше прагматики. Не знаю, так ли на самом деле, но, наверное, мы так выглядим», — сказала глава Эстонии.

Она также не обошла вниманием и литовский баскетбол, сказав, что эстонские болельщики с радостью наблюдают за матчами и мужской сборной Литвы по баскетболу, и каунасского клуба Zalgiris.

«Должна сказать, что каждый раз, когда литовская сборная или каунасский Zalgiris в Евролиге выходит на арену, тысячи мужчин в эстонских домах надевают зеленые майки, хотя, конечно, не тогда, когда на другой стороне площадки играют эстонцы», — сказала К. Кальюлайд.

Г. Науседа также говорит, что обсуждались и другие вопросы, связанные с геополитическими вызовами, попаданием электроэнергии с Белорусской АЭС на рынок стран Балтии, управлением пандемией COVID-19, сотрудничеством в международных форматах, обороной и безопасностью, НАТО.