default image
Для гонконгцев построят город в Европе

Подробнее...
default image
Гиды, потерявшие работу из-за пандемии, просят помощи у правительства Литвы

Подробнее...
default image
Литва и Германия подписали соглашение о временном пребывании военных на своих территориях

Подробнее...
default image
В Греции туристам необходимо будет заполнять специальную форму

Подробнее...
default image
Литовские парламентарии завершили весеннюю сессию

Подробнее...
default image
В Китае приняли резонансный закон о Гонконге

Подробнее...
default image
А. Вярига: в аптеках могут быть проблемы при получении компенсируемых лекарств без доплаты

Подробнее...
default image
ЕС утвердил список стран для открытия границ

Подробнее...
default image
Председатель ГИК: электронного голосования на этих выборах в сейм не будет

Подробнее...
default image
Старейшая АЭС Франции прекратила работу

Подробнее...
default image
Ученые связывают риск заражения коронавирусом с генетической предрасположенностью человека

Подробнее...
default image
В. Шапока: превратить Почту Литвы в розничный банк юридически невозможно

Подробнее...
default image
Джонсон назвал пандемию "катастрофой" для Великобритании

Подробнее...
default image
Сейм разрешил электронное голосование из-за рубежа во время пандемии

Подробнее...
default image
В сейме приведен к присяге новый министр экономики и инноваций Р. Синкявичюс

Подробнее...
default image
Евросоюз намерен разрешить въезд пока для граждан всего 14 стран

Подробнее...
default image
Пандемия коронавируса в мире ускоряется - ВОЗ

Подробнее...
default image
Евреи Литвы категорически не согласны со статьей В. Путина об истории

Подробнее...
default image
Граждане 113 государств смогут въезжать в Россию по электронным визам

Подробнее...
default image
Г. Науседа назначил Р. Синкявичюса министром экономики Литвы

Подробнее...
default image
ММЗ увеличится, но не настолько, насколько ожидалось – С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
Немецкие ученые предупреждают: тесты на коронавирус несовершенны

Подробнее...
default image
За сутки подтвержден один новый случай коронавируса, общее число – 1817

Подробнее...
default image
В Европе ждут экстремальной засухи

Подробнее...
default image
За Лукишской площадью в Вильнюсе закреплен мемориальный статус

Подробнее...
default image
Названа лучшая страна для пожилых людей

Подробнее...
default image
Литва и Германия подпишут соглашение о временном пребывании военных в другой стране

Подробнее...
default image
В Литве введено требование обязательной самоизоляции по прибытии из 50 стран

Подробнее...
default image
На саммите ЕС Г. Науседа намерен поднять вопрос о российской политике ревизионизма

Подробнее...
default image
В Китае заявили об успешном тестировании вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
Премьер вносит кандидатуру Р. Синкявичюса на пост министра экономики Литвы

Подробнее...
default image
Иран выдал ордер на арест Трампа

Подробнее...
default image
Испания ввела минимальную жизненную ренту

Подробнее...
default image
Большая часть польских избирателей в Вильнюсе на выборах поддержала Р. Тшасковского

Подробнее...
default image
Великобритания отменяет карантин для прибывающих

Подробнее...
default image
Наблюдатели: повышения радиоактивного излучения в Литве не было

Подробнее...
default image
Литовские консерваторы отрейтинговали кандидатов в сейм

Подробнее...
default image
Военно-морские учения НАТО стартуют на севере Атлантики

Подробнее...
default image
В ЕС хотят ограничить расчеты наличкой

Подробнее...
default image
Встреча послов Литвы в этом году пройдет в удаленном режиме

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

Литва и Германия подписали соглашение о временном пребывании военных на своих территориях

Nuotraukos: Giedrė Maksimovicz/KAM

Литва и Германия подписали соглашение о временном пребывании военных на территории друг друга, сообщило Министерство обороны. 

В полдень документ подписали вице-министр Витаутас Умбрасас и посол Германии в Литве Маттиас П. Сонн. 

Nuotraukos: Giedrė Maksimovicz/KAM

«Поставленные сегодня подписи свидетельствуют о том, что, возможно стало одним из основных элементов партнерства Литвы и Германии: вместе мы защищаем безопасность наших альянсов здесь, в Литве, дислоцировав немецких военных. Это, несомненно, продлится до тех пор, пока Литве это будет нужно. Поэтому целесообразно в будущем оформить то, что на практике уже оправдалось. Я горжусь тем, что, период моей работы послом Германии у нашего союзника в Литве, я являюсь частью отношений равно важных для безопасности обеих стран», – заявил на церемонии Маттиас П. Сонн. 

В. Умбрасас утверждает, что пребывание немецких военных в Литве и участие литовских военных в военной деятельности в Германии не только повышает взаимодействие армией двух стран, но и вносит значительный вклад в повышение безопасности в регионе. 

Это соглашение установит условия пребывания вооруженных сил стран на территории друг друга, даст основания для установления новых правил, касающихся количества военных и сроков пребывания. 

Также этот документ устанавливает требования в сферах охраны природы, использования телекоммуникаций, гуманитарной помощи, поиска и спасения, отрегулирует прочие вопросы.

Соглашение вступит в силу после ратификации в сейме. 

До сих пор соглашение такого уровня у Литвы было только с Соединенными Штатами Америки. 

Германия возглавляет и направляет наибольшее число военных в дислоцированную в целях сдерживания в 2017 году в Рукле боевую группу Сил передового базирования НАТО, а Бригада мотопехоты Литвы причислена к одной из дивизий германской армии. 

Литва и Германия также сотрудничают в закупках новых вооружений и модернизации старых.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.