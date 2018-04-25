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В Греции туристам необходимо будет заполнять специальную форму

Фото pixabay.com

Путешественникам, которые направляются в Грецию, с 1 июля необходимо будет заполнить специальную форму, сообщает Ekathimerini. 

Форма для определения местонахождения пассажира (PLF) должна быть заполнена онлайн не менее чем за 48 часов до въезда в страну и включает в себя такую информацию, как продолжительность предыдущего пребывания в других странах. 

Необходимо будет заполнить подробную форму, указав страну, из которой прибыли путешественники, и адрес их пребывания во время отпуска Форму, а также подробную информацию о том, что иностранные путешественники могут ожидать по приезду авиарейсами, по морю и суше с 1 июля, можно найти по ссылке https://travel.gov.gr. 

Напомним, что 15 июня Греция возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для выполнения международных рейсов и надеется открыть все остальные 1 июля. 

В туризме занято около 700 000 людей и он составляет около 20% экономической продукции Греции. 

korrespondent.net

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