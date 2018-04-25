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Литва и Германия подпишут соглашение о временном пребывании военных в другой стране

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Литва и Германия подпишут соглашение о временном пребывании военных на территории друг друга, сообщило в понедельник Министерство обороны. 

По информации ведомства, соглашение во вторник в Министерстве обороны подпишут вице-министр Витаутас Умбрасас и посол Германии в Литве Маттиас П. Сонн. 

«Германия является основным нашим союзником и краеугольным гарантом стабильности и безопасности в Европе. Проходящие уже длительное время сотрудничество Литвы и Германии в оборонной сфере в последние года особенно выросло в большинстве сфер, включая закупки, учения, международные миссии и операции, инициативы по подготовке и сдерживанию, поэтому подписание этого соглашения еще больше укрепит твердое партнерство Литвы и Германии», – цитируются в пресс-релизе слова В. Умбрасаса.

Вице-министр утверждает, что такое соглашение не только повышает взаимодействие армий Литвы и Германии, но и вносит значительный вклад в повышение безопасности в Балтийском регионе. 

Это соглашение установит условия пребывания вооруженных сил стран на территории друг друга, даст основания для установления новых правил, касающихся количества военных и сроков пребывания. 

Также этот документ установит требования в сферах охраны природы, использования телекоммуникаций, гуманитарной помощи, поиска и спасения, отрегулирует прочие вопросы. 

По информации Минобороны, подписание этого документа инициировала Германия. 

Соглашение вступит в силу после ратификации в сейме. 

До сих пор соглашение такого уровня у Литвы было только с Соединенными Штатами Америки. 

Германия возглавляет и направляет наибольшее число военных в дислоцированную в целях сдерживания в 2017 году в Рукле боевую группу Сил передового базирования НАТО, а Бригада мотопехоты Литвы причислена к одной из дивизий германской армии. 

Литва и Германия также сотрудничают в закупках новых вооружений и модернизации старых.  

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