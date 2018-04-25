В Литве введено требование обязательной самоизоляции по прибытии из 50 стран

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С понедельника в Литве вводится требование обязательной двухнедельной самоизоляции для граждан Литвы, возвращающихся из 50 стран, наиболее затронутых коронавирусом, включая Швецию, Россию и Беларусь.

По утверждению Министерства здравоохранения, это сделано в связи с тем, что в этих странах растут показатели.

До сих пор подобная самоизоляция гражданам Литвы, возвращающихся из сильно затронутых вирусом стран, была лишь рекомендательного характера. Также сохраняется запрет на прибытие иностранцев из этих стран, за исключением лиц, которые получили отдельные разрешения литовского правительства или прочих уполномоченных органов.

«Ранее прибывающим из затронутых стран лишь рекомендовали изоляцию, а с сегодняшнего дня, с 29 июня, 14-дневная изоляция является обязательной. Изоляция не была обязательной, она лишь рекомендовалась, однако данные о прибывающих из затронутых стран собирались. Порядок ужесточен после оценки ухудшения эпидемиологической ситуации в определенных странах», – сообщил BNS министерство.

По данным ведомства, на основании упомянутых показателей, список наиболее затронутых коронавирусом стран обновляется еженедельно. Наиболее затронутыми вирусом считаются страны, в которых за 14 дней показатель заболеваемости превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Между тем, если в зарубежных странах за последние две недели количество заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей составило от 15 до 25 случаев, то иностранцам разрешается прибывать в Литву из такой страны, однако рекомендуется изолироваться.

В данный момент в Литву разрешается прибывать иностранцам из 29 стран, с понедельника это могут делать и лица из Соединенного Королевства.

Министерство отмечает, что, например, в случае со Швецией, где показатель превышает максимальный установленный предел в 25 случаев, действуют более строгие правила, из таких стран иностранцев не впускают, а возвращающиеся литовцы с понедельника должны изолироваться.

Иностранцы уже могут приезжать из Соединенного Королевства, где заболеваемость превышает 15, но не достигает 25 случаев на 100 тыс. жителей, однако как им, так и гражданам Литвы, прибывающим из этой страны, рекомендуется изоляция.