Литва и Ирак договорились теснее сотрудничать в разрешении миграционного кризиса – МИД

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Литва и Ирак договорились теснее сотрудничать в разрешении миграционного кризиса, в ближайшее время планируется встреча технических делегаций, сообщило в четверг Министерство иностранных дел (МИД).

«Мы договорились о политических принципах сотрудничества, детальнее конкретные средства обсудят технические делегации. Мы договорились об их встрече уже в ближайшее время», — приведены в пресс-релизе слова министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

Как сообщает МИД, в Ирак отправится делегация экспертов Литвы, а представители Ирака позже приедут с ответным визитом в Литву.

Министр также сказал, что иракская сторона отнеслась к ситуации на литовской границе с большим вниманием.

«Мы также услышали обещание, что в Ираке будет начато расследование о вероятно организованной Беларусью преступной сети, которая использует жителей Ирака и продает им поездки в Евросоюз (ЕС), хотя уехать дальше лагеря мигрантов они не смогут», — рассказал министр.

Он сказал это после встречи с иракским коллегой Фуадом Хуссейном.

«Мы не примем контрабандистов в своем обществе, — сказал на совместной пресс-конференции глава иракской дипломатии. — Наш долг — защитить наших граждан, где бы они ни находились, внутри страны или за ее пределами».

В последнее время Литва сталкивается с возросшей нелегальной миграцией через границу с Беларусью, мигранты — преимущественно граждане Ирака, стран Африки.

В этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности почти 1,8 тыс. нелегальных мигрантов. Это в несколько десятков раз больше, чем за весь 2020 год.

Литовские должностные лица утверждают, что возросший поток миграции — это организованная белорусским режимом акция против Литвы. Напряженность между Минском и Вильнюсом возросла в прошлом году после спорных выборов президента Беларуси.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.