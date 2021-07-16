Посещать рестораны и бары Греции смогут только привитые

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Как сообщает РИА Новости, власти Греции вводят новые меры, которые призваны воспрепятствовать росту числа заражённых коронавирусом в разгар туристического сезона. Об этом заявил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.

По его словам, Греция больше не закроется на локдаун, как это уже было дважды, но теперь начнёт ограничивать в правах непривитых.

Так, с пятницы 17 июля посещать все закрытые помещения, ночные клубы, бары, рестораны, кинотеатры и театры смогут только вакцинированные граждане.

Напомним, ранее с 8 июля рестораны, бары, клубы и прочие развлекательные заведения начали работать только с сидящими посетителями и с учётом норм, касающихся вместимости помещений.

Теперь в стране вводится обязательная вакцинация отдельных профессиональных групп — медработников, госслужащих, сотрудников домов престарелых.