Литва и Польша договорились укреплять транспортный коридор Север-Юг

Это предусмотрено меморандумом, подписанным министром транспорта и коммуникаций Литвы Марюсом Скуодисом и министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком в пятницу в Вильнюсе, сообщает Минтранспорта.

«Он определяет приоритеты развития важных для обеих стран европейских транспортных коридоров, вопросы реализации железнодорожных соединений и наиболее важных инфраструктурных проектов — Rail Baltica, Via Baltica, коридора Carpatia», — сказал для пресс-релиза Скуодис.

Кроме того, страны также будут улучшать условия военной мобильности и дополнительно развивать автомобильное сообщение через погранпереход Арадники-Лаздияй.

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