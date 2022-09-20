Чтобы помочь Украине найти альтернативные маршруты грузовых перевозок, Литва и Польша договорились укреплять транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Балтийское, Черное и Эгейское моря и автомобильным и железнодорожным транспортом.
Обе страны также будут стремиться соединить Транскаспийский международный коридор с Балтийским морем через Польшу и Литву, они также хотят соединить железнодорожные перемычки Черного и Балтийского морей.
Это предусмотрено меморандумом, подписанным министром транспорта и коммуникаций Литвы Марюсом Скуодисом и министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком в пятницу в Вильнюсе, сообщает Минтранспорта.
«Он определяет приоритеты развития важных для обеих стран европейских транспортных коридоров, вопросы реализации железнодорожных соединений и наиболее важных инфраструктурных проектов — Rail Baltica, Via Baltica, коридора Carpatia», — сказал для пресс-релиза Скуодис.
Кроме того, страны также будут улучшать условия военной мобильности и дополнительно развивать автомобильное сообщение через погранпереход Арадники-Лаздияй.
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