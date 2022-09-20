В Европе впервые за 13 месяцев возрос спрос на новые авто — Bloomberg

Наибольший рост продаж показала немецкая Mercedes-Benz — плюс 16% по сравнению с августом прошлого года. Наиболее существенно выросли регистрации новых авто в Германии (на 3%), во Франции (3,8%) и в Испании (9,1%).

Рост продаж связывают с преодолением кризиса полупроводников в автопромышленности и низкой базой сравнения со статистическими показателями ковидного 2021 года.

Но продажи новых авто в ЕС все еще ниже допандемического уровня, и в агентстве считают, что всплеск спроса на новые авто в ЕС — явление временное, а далее следует ожидать нового падения.

«Высокая инфляция, растущие процентные ставки и снижение доверия потребителей приводят к тому, что европейцы откладывают на будущее замену старых автомобилей на новые. Спрос на автомобили будет сокращаться в 2023 году», — прогнозируют в Bloomberg.