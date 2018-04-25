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Литва и США договорились о тщательных проверках поставщиков оборудования для сетей 5G

Фото urm.lt

Литва и США подписали общую декларацию, в которой договорились усилить сотрудничество в создании телекоммуникационных сетей пятого поколения 5G и тщательно проверять поставщиков технического оборудования и программного обеспечения.

Меморандум подписали в Вашингтоне министр иностранных дел Линас Линкявичюс и госсекретарь США Майк Помпео.

Администрация США в последнее время оказывает давление на союзников с целью не допустить китайский телекоммуникационный гигант Huawei к созданию сетей 5G.

В меморандуме, копия которого есть у BNS, не упоминаются конкретные государства или компании, однако Литва и США договорились «проводить тщательную, пропорциональную оценку поставщиков технического оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и цепочек поставок, для создания безопасной и прочной структуры сетей 5G».

Согласно документу, при оценке поставщиков будет учитываться, «являются ли они подчиненными (кроме независимой судебной оценки) контролю иностранных властей», является ли их финансирование открытым и прозрачным, уважают ли он права интеллектуальной собственности.

В меморандуме Литва и США договорились «поощрять инвестиции и обмен информацией в сфере коммуникативных технологий и кибербезопасности».

По телефону Л. Линкявичюс сказал BNS, что это меморандум о принципах, это не детальные договоренности, а рамочные договоренности, которые определяют принципы, которыми страны обязуются руководствоваться при развитии технологий нового поколения.

„Эти принципы – прозрачность, защита собственности, невмешательство государств в работу этих технологий. Также мы включили более интенсивное сотрудничество в сфере информационных технологий, обмен информацией в сфере кибербезопасностиą,“ – добавил министр.

Похожие декларации США ранее подписали с другими странами Балтии и Польшей.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист в феврале сказал BNS, что США ожидают, что Литва надлежащим образом обеспечит безопасность 5G и оценит угрозы из Китая.

Военная разведка Литвы оценивает участие компании Huawei в создании сети 5G как рискованное из-за законов коммунистического Китая, которые обязывают компании предоставлять информацию властям.

Компания Huawei заявляет, что придерживается международных правовых норм, а правительство или другие внешние организации не оказывают ее не контролируют. 

  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt

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