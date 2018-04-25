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Правительства Литвы и Польши обещают поддержку жителям Беларуси

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В четверг правительства Литвы и Польши подписали декларацию, в которой пообещали помощь «белорусским людям в их стремлении жить в свободной и демократической стране».  

«Мы поддерживаем стремление белорусских людей жить в свободной и демократической стране, с управлением лидеров, которые бы были избраны на свободных и честных выборах», – говорится в документе, подписанном премьерами.

Саулюс Сквярнялис и Матеуш Моравецкий призвали «как можно быстрее провести свободные и демократические выборы» в Беларуси. 

В документе подчеркивается, что правительства Литвы и Польши утвердили меры поддержки жителям Беларуси, которые помогут жертвам репрессий и людям, которым требуется медицинское лечение или помощь, а также поддержат студентов, ученых, представителей культуры и искусства, которые лишились работы из-за своих взглядов. 

«Учитывая это, Литва и Польша договорились еще более активно координировать эти усилия, в том числе и на всех международных форумах», – говорится в соглашении.

Фото lrv.lt

В подписанной премьерами в Вильнюсе декларации подчеркивается, что стратегическое партнерство Литвы и Польши в последние годы усилилось «как качественно, так и количественно», содержится обязательство  поощрять сотрудничество «в сферах безопасности, бизнеса, экономики, национальных меньшинств, культуры, образования, молодежных обменов, научных исследований и в других областях». 

«Особое внимание в отношениях двух стран мы уделим исторической памяти и не будем мириться с дерзкими попытками некоторых государств переписать историю и иначе интерпретировать исторические факты», – говорится в декларации.

Подчеркивается, что за последние несколько лет удалось добиться «существенного и необратимого прогресса в сфере регионального сотрудничества», особенно в реализации Польшей, Балтийскими странами и Европой стратегически важных проектов в энергетике и транспорте – синхронизации линий электропередачи Балтийских стран с сетями континентальной Европы, перемыки Harmony Link, а также в оборудовании газовых перемычек между Литвой и Польшей, проектов Rail Baltica, Via Baltica и Via Carpatia.

«Мы рады успешно реализуемым проектам в транспортной и энергетической сферах, готовы и далее добиваться их максимального коммерческого успеха, одновременно  стремясь представить как можно шире возможности, открываемые добрососедским сотрудничеством нашим соседям в Европе, государствам Восточного партнерства ЕС, особенно Беларуси и Украине», – говорится в декларации.

Акцентируются и обязательства перед НАТО выделять 2% ВВП на оборону. 

Министры образования Литвы и Польши также утвердили план реализации подписанной два года назад декларации об образовании нацменьшинств в обеих странах.

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