TOP,Деньги,Новости,Экология и климат

Литва на борьбу с климатическими изменениями получит 63 млн евро в этом году

Фото am.lrv.lt

Литва в этом году планирует получить из Фонда модернизации Евросоюза (ЕС) 63 млн евро на помощь электромобилям, более чистым технологиям, модернизации зданий самоуправлений, беспахотному земледелию.

Министерство окружающей среды и энергетики подтвердило направления национального финансирования из фона на 2021-2022 годы, сообщило Министерство энергетики.

В первые годы помощь от фонда (20 млн евро) планируется направить на внедрение более экологически чистых технологий на промышленных предприятиях, обновление зданий самоуправлений, чтобы увеличить эффективность трат энергии. 

реклама

Еще 15 млн евро пойдут на стимулирование покупки электромобилей, а 8 млн евро — на снижение затрат топлива из-за развития беспахотной обработки земли.

Кроме Литвы средствами Фонда модернизации ЕС могут пользоваться Польша, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия и Болгария.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.