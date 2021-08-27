Литва на борьбу с климатическими изменениями получит 63 млн евро в этом году

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Литва в этом году планирует получить из Фонда модернизации Евросоюза (ЕС) 63 млн евро на помощь электромобилям, более чистым технологиям, модернизации зданий самоуправлений, беспахотному земледелию.

Министерство окружающей среды и энергетики подтвердило направления национального финансирования из фона на 2021-2022 годы, сообщило Министерство энергетики.

В первые годы помощь от фонда (20 млн евро) планируется направить на внедрение более экологически чистых технологий на промышленных предприятиях, обновление зданий самоуправлений, чтобы увеличить эффективность трат энергии.