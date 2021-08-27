Миллионы доз вакцин по всему миру оказываются в мусорных баках

По данным платформы Our World in Data, около трети населения планеты уже получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, но в более бедных странах хотя бы одну прививку сделали только 1,4% людей. В Нигерии, например, полностью вакцинировано только 0,7% населения — в Гаити всего 0,01%, говорится в статье.

Международная инициатива Covax Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и глобальные инициативы по вакцинации Gavi и Cepi пока не смогли создать справедливую, глобальную систему вакцинации: вакцина по-прежнему поступает в основном в те страны, где есть деньги. Большинством из почти 5 млрд доз, введенных во всем мире, были привиты люди в более богатых странах, при этом многие государства, в обход Covax, ведут переговоры напрямую с производителями и заключают двусторонние контракты. Глобальная кампания по вакцинации поставила перед собой цель к концу 2021 года профинансировать 2 млрд доз для наиболее уязвимых групп населения в странах с низким и средним уровнем дохода — но на сегодняшний день поставлено около 209 млн доз вакцин.

Такие производители, как Moderna, объявили о наращивании производства, а многие государства хотят передать излишки вакцин в более бедные страны, чтобы сократить их дефицит. Но после того как вакцина распределена по отдельным муниципалитетам внутри страны, ее, как правило, сложно и дорого отправлять обратно в центральный пункт — а затем за границу. С другой стороны, и юридические препятствия играют свою роль: секретные контракты с производителями, по-видимому, в основном составлены таким образом, что лишние дозы вакцины невозможно просто так отдать другим странам, указывает издание.

Ученый-юрист Персад Говинд из Денверского университета убежден в этих аргументах лишь отчасти: он считает, что собирать дозы вакцин и отправлять их за границу «нелегко, но не невозможно». Он считает маловероятным, что производители будут подавать иски из-за этого — это было бы затруднительно для компаний хотя бы по соображениям PR.

США объявили о намерении пожертвовать в общей сложности 500 млн доз; правительство в Вашингтоне изобретательно обошло условия договоров, «одолжив» вакцины Канаде и Мексике. Израиль также достиг соглашения с Южной Кореей: cогласно ему, азиатская страна получит 700 тыс. доз вакцины Biontech/Pfizer, срок годности которой истекает в ближайшее время — а Израиль взамен получит вакцины из будущей поставки в Сеул. Германия, согласно заявлению федерального правительства, намерена до конца года передать 30 млн доз вакцин из собственных запасов преимущественно развивающимся странам. Великобритания также объявила о пожертвовании 9 млн доз вакцины, и некоторые партии уже находятся в пути, пишет Der Spiegel.

Ситуация скорее будет ухудшаться

В международном аэропорту имени Джомо Кениаты в столице Кении Найроби в прошлый вторник произошло радостное событие: незадолго до 10 часов вечера из грузового отсека самолета авиакомпании KLM было выгружено 407 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Великобритании. Но есть одна загвоздка: по информации Der Spiegel, срок годности только что поступивших доз истекает в конце сентября — и осталось не так много времени, чтобы доставить товары в отдаленные регионы, мобилизовать желающих пройти вакцинацию и создать необходимую инфраструктуру.

Глава кампании Африканского союза по вакцинации Айоаде Алакиджа и вовсе назвала поставки «троянским конем». К началу августа в Африке уже пришлось уничтожить 470 тыс. доз, поскольку истек срок их хранения. Например, у Либерии, по сообщениям СМИ, было всего 15 дней для введения десятков тысяч доз вакцины, и в итоге 27 тыс. доз пришлось выбросить.

«Это замкнутый круг, — говорит эксперт по вопросам здравоохранения Кэтрин Киобутунги. — Никто не может спланировать, когда придет следующая партия, поэтому никто не знает, когда и сколько людей нужно мобилизовать». По ее словам, нет ничего более разочаровывающего, чем убеждать людей сделать прививку, а потом говорить, что вакцины не осталось».

«Ситуация скорее будет ухудшаться, чем улучшаться», — предупреждает Хавьер Гузман, директор направления по глобальной политике в области здравоохранения в американском аналитическом центре Center for Global Development. Мощности производителей можно увеличить только до определенной степени, пожертвования вакцин слишком малы, чтобы покрыть потребности развивающихся стран — и дебаты о третьей прививке также беспокоят эксперта. «Богатые страны теперь будут использовать свои запасы в основном для ревакцинации собственного населения, а также вакцинировать все больше детей», — считает он».

По мнению Гузмана, только изменения со стороны производителей могут решить проблему дефицита в долгосрочной перспективе. Чтобы ускорить производство вакцин в мире, правительства и международные организации должны повлиять на производителей, а также создать для них стимулы для подписания большего числа лицензионных соглашений с партнерами в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, которые могли бы производить вакцины на местах. «На данный момент это полностью зависит от производителей, — говорит Гузман. — Но им это не интересно, потому что, производя вакцину для бедных стран и продавая ее там, они не получают прибыли».