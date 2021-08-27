Миссия ENSREG посетит БелАЭС в конце августа

Фото РУП «Белорусская АЭС»

Эксперты Европейской группы регулирующих органов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) прибудут на площадку БелАЭС 31 августа до 2 сентября этого года, сообщает Министерство энергетики Беларуси.

Европейские специалисты будут оценивать выполнение поставленного плана действий, согласно рекомендациям, которые были выданы еще в 2018 году. Также ENSREG проведет аналитику прогресса в выполнении запланированных мероприятий. Экспертами будет выполнена проверка на второй фазе партнерского обзора.

В начале 2021 года была рассмотрена первая фаза. В этот раз ENSREG рассмотрит 3 направления. Группа будет включать специалистов из различных стран Европы: Греции, Литвы, Финляндии и других стран Евросоюза.