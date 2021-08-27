Испытания электросистемы с Польшей планируются осенью – глава группы Epso-G

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Проект расширения электроэнергетического межсоединения Литвы с Польшей LitPol Link близится к концу, а испытания синхронного действия сетей двух стран планируются на осень, сейчас идет согласование последних деталей, говорит глава государственной энергетической группы Epso-G.

«Практически осталось выполнить последние работы в Алитусе. Два трансформатора включены, третий — запасной. Для испытания вполне достаточно и одного трансформатора, но будут готовы два (…) Осенью этого года намечаются испытания, где-то в ноябре месяце», – сказал в четверг журналистам Роландас Зукас.

Испытания же работы литовской системы в изолированном режиме намечены в следующем году. По словам Р. Зукаса, этому послужит и проводимый сейчас в жизнь проект энергонакопителей мощностью 200 мегаватт, за который отвечает предприятие группы Energy cells.