Испытания электросистемы с Польшей планируются осенью – глава группы Epso-G

Проект расширения электроэнергетического межсоединения Литвы с Польшей LitPol Link близится к концу, а испытания синхронного действия сетей двух стран планируются на осень, сейчас идет согласование последних деталей, говорит глава государственной энергетической группы Epso-G.
«Практически осталось выполнить последние работы в Алитусе. Два трансформатора включены, третий — запасной. Для испытания вполне достаточно и одного трансформатора, но будут готовы два (…) Осенью этого года намечаются испытания, где-то в ноябре месяце», – сказал в четверг журналистам Роландас Зукас.
Испытания же работы литовской системы в изолированном режиме намечены в следующем году. По словам Р. Зукаса, этому послужит и проводимый сейчас в жизнь проект энергонакопителей мощностью 200 мегаватт, за который отвечает предприятие группы Energy cells.
«Диалог о совместных инициативах стран Балтии (совместных испытаниях – BNS), по моим сведениям, идет. Оператор нашей системы Litgrid ведет этот диалог и стремится тоже иметь согласованный план действий о скорейшем проведении испытаний работы (систем) стран Балтии в изолированном режиме. Но больше здесь я сказать не могу», – сказал журналистам глава Epso-G Р. Зукас, представляя долгосрочную стратегию группы.
Акционер Epso-G Министерство энергетики в своем письме об ожиданиях компании в мае указал, что перед группой ставится цель еще в этом году завершить проект расширения LitPol Link и провести испытания аварийной работы энергосистемы Литвы с электроэнергетической системой Польши в синхронном режиме в плане подготовки к испытаниям работы систем Балтийских стран в изолированном режиме в 2023 году.
Три страны Балтии все еще действуют в постсоветской энергосистеме IPS/UPS и планируют до 2025 года рассинхронизироваться и синхронизироваться с сетями Европы.
Расширение сухопутного межсоединения с Польшей LitPol Link, как и прокладка нового межсоединения с этой страной Harmony Link, а также оборудование синхронных компенсаторов входят в число важнейших проектов синхронизации.