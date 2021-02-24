Литва надеется на поддержку ЕС в блокировании электроэнергии с БелАЭС

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В связи с выраженными Литвой надеждами на поддержку Еврокомиссии (ЕК) в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) ответственная за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что у Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК, сообщило Министерство энергетики.

«Требуется новая трёхсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС», – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после удаленной встречи с К. Симпсон.