Литва надеется на поддержку ЕС в блокировании электроэнергии с БелАЭС

В связи с выраженными Литвой надеждами на поддержку Еврокомиссии (ЕК) в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) ответственная за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что у Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК, сообщило Министерство энергетики.
«Требуется новая трёхсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС», – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после удаленной встречи с К. Симпсон.
Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Белоруссией, торгую на Рижской бирже – таким образом, Литва потребляет ее и платит за белорусскую электроэнергию.
«Это создает угрозу проекту синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран, и таким образом препятствует достижению целей «зеленой» энергетики Евросоюза», – отметил Д. Крейвис.