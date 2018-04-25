Литва намерена выделить гумпомощь, стипендии белорусам, пригласить предприятия

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Правительство Литвы в среду приступило к рассмотрению плана помощи жителям Беларуси, в нем намечается предоставление помощи пострадавшим от репрессий минского режима белорусам.

Также намечается учредить стипендии для белорусских студентов, пригласить предприятия информационных технологий (ИТ) и специалистов этого сектора, упростить выдачу виз гражданам Беларуси.

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

План представил на совещании кабмина в среду министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он сказал, что из резерва правительства Министерству здравоохранения намечается выделить до 100 тыс. евро гуманитарной помощи.

«Скорее всего, это пойдет на медицинские услуги», — сказал министр.

Кабмин договорился, что в течение недели каждый министр взвесит возможности своей сферы в плане выделения финансирования для плана мер и инорфмирует об этом МИД.

Также предлагается выделить из ассигнований Министерству образования, науки и спорта сто государственных стипендий для обучения белорусских студентов в вузах Литвы.

Отдельная помощь еще в этом году предусмотрена и для действующего в изгнании в Вильнюсе белорусского Европейского гуманитарного университета (ЕГУ).

«Могу сказать, что мы планируем выделить на это 200 тыс. евро», — сказал Л. Линкявичюс.

В дальнейшем планируется создать фонд для администрирования и распределения этой помощи.

Он подтвердил, что изыскиваются возможности упростить выдачу виз гражданам Беларуси — они будут выдаваться по приглашению юридических лиц.

Будут упрощены условия учреждения предприятий

Министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс говорит, что министерство получило обращение 21 компании сферы ИТ из Беларуси, желающих работать в Литве. По его словам, около половины из них — крупные и могли бы обосноваться в Литве, а не в других странах Европы, например, в Украине, однако сталкиваются с трудностями при учреждении там офисов: банки руководствуются законом о превенции отмывания денег и не позволяют этим предприятиям открывать счета — а это необходимое условие для создания предприятий в Литве.

«Если нельзя открыть счет в банке, нельзя зарегистрировать предприятие, если нельзя зарегистрировать предриятие — нельзя пригласить работников, потому что нет работодателя (…) Я считаю, что в решение, которое мы намерены принять, было бы неплохо записать и поручение выработать поправки к законам, которые разрешили бы зарубежным юридическим лицам открывать счета в литовских банках», — сказал он.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что сейчас активно идет поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чем ведутся переговоры и с Банком Литвы.

«Мы вместе с Департаментом миграции уже предлагаем решения, как упростить условия выдачи национальных виз, вместе с Министерством социальной защиты и труда ищем решения об отказе от трудового теста, оценки каких-то квалификационных моментов, а также о возможности обращаться за визой дистанционно», — сказала Р. Тамашунене.

С. Сквярнялис: план еще подлежит шлифовке

Премьер С. Сквярнялис на пресс-конференции сказал, что кабмин на совещании в среду план формально утвердил, но «он еще подлежит шлифовке».

«Общую сумму назвать трудно, однако приняты решения и о финансовой помощи ЕГУ, и о стипендиях для ста студентов, и о лечебно-реабилитационных услугах для пострадавших от репрессий людей, и о правовой помощи. Наконец приняты даже решения искать возможности для тех белорусских предприятий ИТ, которые решили уйти из Беларуси, чтобы лучшим местом для них стала именно Литва», — отметил С. Сквернялис.

«В финансовом отношении сумму назвать трудно, но это точно будет не одна сотня тысяч евро», — добавил он.