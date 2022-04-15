Литва намерена закупить еще более 100 БМП Vilkas – Анушаускас

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro nuotraukos/ kariuomene.lt

Литва намерена приобрести еще более 100 боевых машин пехоты (БМП) германского производителя, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, планируется и далее закупать БМП Vilkas («Волк»), которыми в этом году уже были обеспечены два батальона литовской армии.

«Начнется второй этап приобретения боевых машин пехоты. (Они будут — BNS) немного другими, чем сейчас, потому что нам нужно учесть те уроки, которые видны в украинской войне», — заявил политик журналистам.

По словам министра, планируется закупить «свыше 100» единиц этой техники.

«Общее количество, когда проекты будут окончательно завершены, будет немногим более 200 БМП Vilkas», — сказал Анушаускас.

В настоящее время закупленные Литвой бронированные БМП задерживаются из-за замеченных недостатков, на устранение которых требуется больше времени. Ранее министр заявлял, что машины будут переданы военным до конца текущего года.

Боевые машины пехоты, закупаемые на новом этапе приобретения, будут предназначены для оснащения еще двух батальонов Вооруженных сил Литвы.

Эту запланированную ранее на более поздний срок закупку ускорили в связи с вторжением России в Украину и благодаря увеличению оборонного финансирования Литвы.

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