Кремль: Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, Россия составит план по укреплению западных рубежей

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Российские власти считают, что вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции угрожает безъядерному статусу Балтики.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО российское министерство обороны представит Путину план по укреплению западных рубежей.

«Давайте вспомним, что есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ — для НАТО это восточный фронт. После того, как будет проработан такой план нашего усиления западных рубежей, там будет содержаться перечень мер, необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента», — сказал Песков.

Он также согласился со словами замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции угрожает безъядерному статусу Балтийского региона. Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое, поэтому их придется укреплять — в том числе серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО и развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.

«В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — полагает заместитель председателя Совбеза РФ.

Ранее финское правительство представило парламенту доклад об изменившейся ситуации в области безопасности, в котором в качестве одной из опций рассматривалась возможность вступления Финляндии в НАТО. Премьер-министр Санна Марин заявила, что решение по этому вопросу будет принято в течение нескольких недель.