Осуждающие войну в Украине три литовца-православных священника ушли с должностей  

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Три литовских священнослужителя, принадлежащих к Русской православной церкви, которые критикуют российское вторжение в Украину и патриарха Кирилла, ушли с должностей.

Глава Литовской православной епархии, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий освободил от должности священника Виталиюса Моцкуса, а два других священника: Гинтарас Юргис Сунгайла и Виталис Даупарас, — не только освобождены от должностей, но и отстранены от какого-либо активного служения в церкви.

Об этом первым сообщил в пятницу новостной портал bernardinai.lt.

Православная церковь в Литве впоследствии указала, что эти решения связаны «исключительно с внутренними делами Церкви».

«Никакие внешние обстоятельства на принятые решения не повлияли», — говорится в комментарии.

Даупарас первым из литовских православных осудил слова патриарха Кирилла в поддержку военных действий, а в связи с распространяемой патриархом идеей «русского мира» ранее по собственной инициативе отошел от активной деятельности в Литовской епархии.

Сунгайла указал порталу bernardinai.lt, что в комментариях Церкви «есть часть правды».

«Мы написали такие заявления. Я лично писал так: отправляя службу в приходе Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора в Вильнюсе, я не могу во время литургии упоминать патриарха Кирилла, это против моей совести. Я не могу называть его «великим господином и отцом нашим». А если и впредь нужно будет это делать, я ухожу», — сказал он.

По словам священника, нынешняя ситуация вызывает вопросы, потому что митрополит Иннокентий тогда предложил не спешить и еще подумать, а теперь удовлетворил прошения.

Моцкус в пятницу сказал журналистам, что решил уйти с должности, потому что в нынешней ситуации недостаточно быть против войны, следует дать моральную оценку тому, что происходит в Украине.

«Люди страдают, приходят помолиться за своих убитых близких, которых убили во время войны, как ты можешь смотреть им в глаза и поддерживать патриарха, который так говорит», — сказал Сунгайла.

Он утверждал, что после того, как во время одного мероприятия приколол значок в форме сердечка цветов украинского флага, коллеги-священники спрашивали его, поддерживает ли он Степана Бандеру.

«Это уже своего рода предел (…) Мне отвратительно слушать, что говорит патриарх. У меня не было случая высказаться, только на своей странице в фейсбуке, но теперь, когда священники один за другим из-за давления стали уходить, я тоже намерен это сделать, чтобы выразить свою солидарность. Иначе поступить я не могу», — сказал журналистам отец Владимир.

В середине марта Православная церковь Литвы осудила войну России против Украины и обещала добиваться большей независимости от Москвы.

Выступая с проповедью 27 февраля, предстоятель Русской православной церкви Кирилл назвал противников Москвы в Украине «злыми силами», которые борются «с единством Руси».

Православная церковь в Литве является одной из девяти традиционных религиозных общин в Литве. Она принадлежит к Московскому Патриархату. Во главе общины стоит митрополит Виленский и Литовский.

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