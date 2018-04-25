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Литва не намерена менять решений по БелАЭС

ФотоBFL/Паулюса Пяляцкиса

 Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что Литва не будет менять законы, предотвращающие путь электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). 

«Мы не видим возможностей для отступления. Мы точно не намерены менять эти законы о непокупке электроэнергии, которые приняты в сейме, по причине важности для нашей национальной безопасности», – сказал Л. Линкявичюс во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas. 

По его словам, добиться единой позиции Балтийских стран по БелАЭС трудно по различным причинам. 

«И экономические интересы, какие-то национальные особенности. На политику влияют различные факторы. Это возможно не оправдание, но больше пояснение. Это не так уж и просто. Мы очень ценим заявления соседей-поляков об отказе в закупке этой электроэнергии», – сказал Л. Линкявичюс.

«Следует упомянуть, что и латвийский премьер очень четко сказал, что они не намерены покупать электроэнергию у Беларуси», – добавил министр.

В августе глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заверил литовского премьера Саулюса Сквярнялиса в том, что Латвия не решила закупать электроэнергию конкретно с БелАЭС. 

Ранее в августе, латвийское правительство заявляло, что когда Литва прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией, Рига перенесет ее на границу с Латвией. Латвийский оператор системы линий электропередачи AST комментировал BNS, что таким образом пытаются обеспечить возможности торговли между Балтийскими странами и Россией.  

Латвийское Министерство экономики пояснило BNS, что решение было обусловлено и экономическими факторами, однако отметило, что после синхронизации ЛЭП Балтийских странах с Европой, Латвия не планирует торговать с третьими странами. 

Решения Латвии в Литве вызывали опасения в том, что таким образом для электроэнергии с БелАЭС будет открыть путь на общий рынок ЕС. Литва стремиться блокировать импорт с этой станции, поскольку АЭС строится без соблюдения требований безопасности. Минск же подобные обвинения отметает.  

korrespondent.net

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