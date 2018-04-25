В Израиле проходят первые в истории повторные выборы в парламент

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В Израиле в 07:00 утра по местному времени открылись избирательные участки на первых в истории страны повторных парламентских выборах. По их итогам определится состав Кнессета 22-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр, сообщает ТАСС 17 сентября.

Всего на территории Израиля организовано порядка 10,5 тыс. участков для голосования, в крупных городах они будут работать с 07:00 до 22:00, в небольших населенных пунктах, а также больницах, тюрьмах и следственных изоляторах – с 08:00 до 20:00. По данным властей, в Израиле на этих выборах смогут проголосовать более 6,3 млн человек.

Повторные парламентские выборы проводятся в Израиле из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. В результате глава правительства инициировал и провел через парламент закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Тогда же на 17 сентября были назначены повторные выборы.

Для участия в них зарегистрированы порядка трех десятков партий, однако рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25%, если верить социологам, могут менее дюжины. Согласно последним опросам общественного мнения, как и перед выборами 9 апреля, основными претендентами на победу являются партия Ликуд Нетаньяху и центристский блок партий Кахоль-Лаван (блок Бело-голубые, названный так по цветам израильского флага) во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем.

Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков в 22:00, а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов. Через неделю президент Израиля Реувен Ривлин после консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий должен поручить одному из депутатов создать правительственную коалицию.

Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но который вместе с тем в состоянии сформировать устойчивую коалицию, контролирующую хотя бы минимальное большинство в 61 место в парламенте.

Напомним, в декабре прошлого года правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и проведении весной 2019 года досрочных выборов в кнессет. Тогда причиной роспуска стали разногласия депутатов по законопроекту о призыве на военную службу ультраортодоксальных евреев, инициатором которого стал Нетаньяху.

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