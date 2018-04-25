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Под Парижем открыта скульптура литовскому поэту и дипломату О. Милашу

Фото urm.lt

Во Франции, недалеко от находящегося под Парижем города Фонтенбло, была открыта скульптура литовскому и французскому поэту, дипломату Оскару Милашу. 

Как сообщило литовское посольство во Франции, скульптура была открыта в воскресенье, в саду городской медиатеки и центра культуры Charité Royal.

Посол Нериюс Алексеюнас, участвовавший в открытии, акцентировал особо важный вклад поэта и дипломата в развитие государственности Литвы. 

«Сегодня О. Милаш является вдохновляющим примером того, как один человек, даже не живя в Литве, может многое сделать во благо своей страны», – цитируются в сообщении посольства слова Н. Алексеюнаса.

Посол отмечает, что скульптура также является отличным символом сотрудничества Литвы и Франции.

Скульптура прибыла в Фонтенбло из посольства Литвы в Париже, где стояла несколько лет. Ее производство инициировала Ассоциация друзей О. Милаша, а скульптуру создал клайпедчанин, скульптор Клаудиюс Пудимас. 

О. Милаш – литовский и французский поэт, родившийся в  конце XIX века в Белоруссии. С детства он жил во Франции, здесь получил образование и в основном писал на французском языке. 

После Первой мировой войны в публичных выступлениях пропагандировал идею создания независимого Литовского государства.

В годы между Первой и Второй мировыми войнами он занимался дипломатической работой в представительстве Литвы во Франции. 

Он был родственником (дядей) и наставником лауреата Нобелевской премии по литературе 1980 Чеслава Милоша.

О. Милаш скончался в 1939 году на 61-ом году жизни.  Он похоронен в Фонтенбло, под Парижем. 

BNS

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