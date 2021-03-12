Литва не намерена приостанавливать вакцинацию прививкой AstraZeneca

Литва не намерена временно останавливать процесс вакцинации прививкой AstraZeneca, хотя на такой шаг пошли несколько стран Евросоюза, утверждает представитель министра здравоохранения Литвы по связям с общественностью Айсте Шукста.
«Литва доверяет экспертам – Европейскому фармагентству и Государственной службе контроля над лекарствами. Они утверждают, что в данный момент нет доказательств вреда вакцины. Мы следим за ситуацией, однако не намерены останавливать вакцинацию этой прививкой, остановлена лишь одна конкретная ее партия», – сообщила она BNS в пятницу.
Дания в четверг сообщила, что на две недели останавливает прививку вакциной AstraZeneca от коронавируса, поскольку у нескольких пациентов после ее введения в крови образовались сгустки в крови.
Все же, должностные лица страны обращают внимание, что такое решение является превентивным, поскольку в данный момент не установлена причинная связь между вакцинами и сгустками.
Подобные решения позднее приняли Норвегия и Исландия.
В свою очередь Италия также сообщила о временной остановке прививкой вакциной AstraZeneca с номером партии ABV2856, однако это другая партия, не та, по которой приняли решение Австрия, Литва и другие страны ЕС
Во вторник Минздрав Литвы сообщил, что остановил прививку вакциной AstraZeneca серии ABV5300, получив информацию от австрийских ведомств об опасных побочных явлениях.
Государственная служба по контролю над лекарствами (ГСКЛ) Литвы утверждает, что пока не намерена предлагать остановку вакцинацией прививкой AstraZeneca, хотя на такой шаг пошли превентивно отдельные страны Европы.
«Нет, служба не намерена останавливать вакцинацию всей вакциной AstraZenec(…). По поводу вакцины AstraZeneca в целом мы не считаем, что должны быть предприняты дополнительные действия», – заявил в пятницу на пресс-конференции начальник Государственной службы по контролю над лекарствами (ГСКЛ) Гитис Андрулёнис.
В данный момент в Литве используются утвержденные Европейским фармагентством вакцины от COVID-19 трех производителей: BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.