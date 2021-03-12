Литва не намерена приостанавливать вакцинацию прививкой AstraZeneca

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Литва не намерена временно останавливать процесс вакцинации прививкой AstraZeneca, хотя на такой шаг пошли несколько стран Евросоюза, утверждает представитель министра здравоохранения Литвы по связям с общественностью Айсте Шукста.

«Литва доверяет экспертам – Европейскому фармагентству и Государственной службе контроля над лекарствами. Они утверждают, что в данный момент нет доказательств вреда вакцины. Мы следим за ситуацией, однако не намерены останавливать вакцинацию этой прививкой, остановлена лишь одна конкретная ее партия», – сообщила она BNS в пятницу.

Дания в четверг сообщила, что на две недели останавливает прививку вакциной AstraZeneca от коронавируса, поскольку у нескольких пациентов после ее введения в крови образовались сгустки в крови.