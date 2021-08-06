Литва обсудит с ЕС возмещение затрат на строительство приграничного барьера – И. Шимоните

«В таком случае проект лучше реализовать прозрачно и ясно, чтобы это не стало позже препятствием, чтобы можно было претендовать на какую-нибудь финансовую компенсацию», — заявила И. Шимоните.

Служба охраны госграницы предлагает возвести на границе с Беларусью проволочный забор высотой четыре метра из сварной стержневой сетки, завершающийся вверху стержнями в форме латинской буквы Y, на которых будет смонтирована колючая проволока, так называемая «концертина».

Правительство в пятницу одобрило законопроект о строительстве забора на границе с Беларусью: реализация проекта намечена на 2022 год.

Для того, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов в Литву правительство планирует проложить на границе с Беларусью более 500 км такого забора. Рядом с ним еще будет смонтирована пирамида из колючей проволоки «концертины».

Предположительно, строительство обойдется в 152,460 млн евро.

Необходимость физического барьера на границе с Беларусью в понедельник подчеркнула и еврокомиссар Илва Йоханссон в ходе своего визита в Литву.

Она не могла сказать, будет ли строительство финансироваться из фондов ЕС. Однако не исключила, что ЕС поможет Литве с приобретение необходимого для охраны границы оборудования.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.