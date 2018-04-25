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Литва оказалась самой пьющей страной Евросоюза

Исследование среди жителей стран Евросоюза, проведённое Всемирной организацией здравоохранения, дало удивительные результаты. На первом месте по количеству потребляемого алкоголя оказалась Литва, а Великобритания не вошла даже в первую десятку. Сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «МедикФорум».

Десятилетиями было принято считать, что среди стран Центральной и Западной Европы самыми пьющими являются обитатели Великобритании. Однако собранная экспертами Всемирной организации здравоохранения статистика среди Евросоюза показала, что Туманный Альбион не входит даже в десятку наиболее пьющих стран континента. Оказывается, пальма первенства сегодня принадлежит Литве, жители которые употребляют, в среднем, по 15 литров чистого алкоголя ежегодно. На втором месте в первой десятке расположилась Чехия, а на третьем — Германия, которую не принято было считать особо пьющей.

В первую десятку также входят Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. Хотя Италию принято считать страной хорошего и качественного вина, оказалось, что среди стран Евросоюза она занимает первое место в рейтинге наименее пьющих. Итальянцы употребляют чуть более 7,5 литра чистого алкоголя в год. На втором месте расположились норвежцы, на третьем обитатели Мальты. В эту счастливую десятку также попали граждане Нидерландов, Хорватии, Швеции, Испании, Дании, Греции и Финляндии. Отметим, что в странах Скандинавии с некоторых пор приняты очень жесткие ограничения по продаже алкоголя населению, и это, как мы видим, сыграло свою положительную роль в деле сокращения общего употребления спиртных напитков.

При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что на территории Евросоюза каждый день умирают тысячи людей из-за болезней, связанных с алкоголем. В целом, употребление спиртных напитков снижается, и это не может не радовать. Напомним, что чистый алкоголь измеряется при коэффициенте 10 мл на каждый градус крепости спиртного напитка. Так в одном литре водки крепостью в 40 градусов содержится около 400 мл чистого алкоголя.

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