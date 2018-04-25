Беларусь и Россия в декабре подпишут документы по интеграции

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Программные документы по интеграции президентами России и Беларуси будут подписаны в декабре.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой сказав, что документы будут подписаны к 8 декабря, несмотря на остающиеся спорные вопросы.

Отметим, что в феврале 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что у государства нет проблем с суверенитетом. Президент Беларуси подчеркнул, что его страна и Российская Федерация готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.