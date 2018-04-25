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Эрдоган предупредил Европу о новой волне беженцев

Фото kremlin.ru

Турция может открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии и Запад не окажет Анкаре обещанную помощь. Об этом в четверг, 5 сентября, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре перед членами правящей Партии справедливости и развития, сообщает РИА Новости.

«У нас нашли приют 4 млн беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана, и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжим поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев», – сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция разработала предложение по созданию зоны безопасности на севере Сирии, которая может частично решить проблемы проживания сирийских беженцев.

«У нас есть прекрасное предложение: давайте вместе создадим такую зону для них, построим им дома, вокруг сделаем сады, чтобы они там могли жить по-человечески, в безопасности. Не рыбу им дадим, а удочки. И им будет хорошо, и Турции полегчает», – сказал турецкий лидер.

Напомним, в марте 2016 года руководство ЕС и Турция согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривал оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного».

korrespondent.net

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