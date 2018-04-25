Г. Науседа: глава ЕК благодарит за «интересного, энергичного» кандидата в Еврокомиссию

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

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Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что будущая глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Литву за «интересного, энергичного и динамичного» кандидата в члены ЕК.

Глава государства отметил, что не услышал, какую именно сферу полномочий предусмотрела для В. Синкявичюса глава комиссии, однако она должна быть связана с экономикой.

«Она поблагодарила меня лично за то, что Литва предложила такого интересного, энергичного и динамичного кандидата, который точно оживит ее кабинет», – сказал журналистам в четверг Г. Науседа.

По его словам, портфель занимающего пост министра экономики В. Синкявичюса в Еврокомиссии должен быть связан с его нынешней сферой работы, поэтому многому заново учиться не придется.

Президент также сказал, что У. фон дер Ляйен будет стараться использовать лучшие сферы деятельности политика и его желание сделать многое.

«Сам его возраст предполагает, что человек хочет свернуть горы, и может свернуть эти горы», – сказал Г. Науседа о 28-летнем В. Синкявичюсе, который может стать самым молодым еврокомиссаром в истории.

Состав Еврокомиссии еще должен утвердить Европарламент. Он планирует приступить к работе в ноябре.

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