Л. Линкявичюс: Литву связывает с Польшей не только общее прошлое, но и будущее

Фото urm.lt

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Литву и Польшу связывают не только общее прошлое, но и будущее, утверждает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

В четверг в Варшаве он встретился с министром иностранных дел этой страны Яцеком Чапутовичем, обсудив двухсторонние политические контакты последнего времени, сотрудничество в оборонной сфере и актуальные вопросы повестки работы Евросоюза.

Фото urm.lt

«Мы благодарны за политическую поддержку Польши в стремлении к синхронизации линий электропередачи. Мы особо ценим поддержку Польши в вопросе отказа от закупки электроэнергии с Беларусской АЭС в Островце. Мы продолжаем тесное сотрудничество в оборонной сфере. Одинаково смотрим на вызовы и угрозы восточного соседства», – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичюс.

На встрече министров также обсуждались и вопросы улучшения условий жизни и образования национальных меньшинств.

«За последнее время мы решили много вопросов, связанных с образованием литовских поляков: в ближайшее время будут подписаны общие рекомендации в отношении образования нацменьшинств, будет аккредитована Гимназия им. Шимона Конарского, разрешено в начальных классах школ нацменьшинств использовать учебники, изданные в Польше», – сказал министр.

По словам Л. Линкявичюса, ожидается, что Польша ускорит процессы, которые позволят быстрее открыть в Сувалках литовский детский сад, а также будет сохранен доброжелательный подход и сохранится преподавание на литовском языке в Ягеллонском университете в Кракове.

В четверг Л. Линкявичюс вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто выступил на конференции польских послов.

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