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TOP,Новости,Экономика

Литва опасается «шоковой терапии» в случае сокращения дотаций ЕС

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В среду министры, встретившиеся с президентом Литвы Гитанасом Науседой, заявили, что Литве не избежать «шоковой терапии» национального бюджета и риска попадания в ловушку средних доходов, если средства Евросоюза, выделяемые на проекты смычки, сократятся. 

В проекте многолетнего бюджета ЕС на 2021 – 2027 годы предлагается сократить средства смычки, которые предназначаются на ликвидацию отставания от других членов блока, если такой проект будет принят, то дотации Литве сократятся на 27%.  

«Мы выступаем за равные возможности и хотим избежать шоковой терапии нашего национального бюджета, если говорить о смычке в особенности», – заявил журналистам в Президентском дворце министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. 

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что такое сокращение средств смычки «может привести Литву к настоящей ловушке средних доходов», а также может замедлиться экономический рост. 

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«Факт, что многие проекты, действительно очень прогрессивные проекты финансируются из этого источника средств (фондов смычки). Конечно, следует искать альтернативы, план Б, для финансирования инвестиций в рост благосостояния нашей страны. В любом случае, какие бы решения не были найдены, рост литовской экономики будет более медленным», – сказал В. Шапока.

Лидеры ЕС встретятся на новом раунде переговоров по бюджету в конце февраля. 

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