Литва опасается «шоковой терапии» в случае сокращения дотаций ЕС

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В среду министры, встретившиеся с президентом Литвы Гитанасом Науседой, заявили, что Литве не избежать «шоковой терапии» национального бюджета и риска попадания в ловушку средних доходов, если средства Евросоюза, выделяемые на проекты смычки, сократятся.

В проекте многолетнего бюджета ЕС на 2021 – 2027 годы предлагается сократить средства смычки, которые предназначаются на ликвидацию отставания от других членов блока, если такой проект будет принят, то дотации Литве сократятся на 27%.

«Мы выступаем за равные возможности и хотим избежать шоковой терапии нашего национального бюджета, если говорить о смычке в особенности», – заявил журналистам в Президентском дворце министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что такое сокращение средств смычки «может привести Литву к настоящей ловушке средних доходов», а также может замедлиться экономический рост.