Центр крови: из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация

Национальный центр крови (НЦК) в среду заявил , что из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация.
По данным НЦК , в настоящее время отсутствуют первая, вторая и третья отрицательные группы крови (O RhD-, A RhD-, B RhD-).
Центр крови обеспечивает кровью большинство медицинских учреждений Литвы, поэтому для удовлетворения потребностей в крови необходимо не менее 300 доноров в день.
«В последнее время не так много желающих сдать кровь собирается, — говорит центр.
Центр крови напоминает, что донорская кровь используется не только в экстренных случаях для оказания первой помощи при травмах, ожогах, отравлений и других состояний, но также для лечения онкологических заболеваний, инфекционных заболеваний, анемии, родов, неотложных и плановых операций.
Кроме того, донорство крови также полезно для самого донора, поскольку он не только проходит анализы крови и проверки состояния здоровья — донорство крови также помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает обменные процессы и активизирует обновление клеток.
Доноров крови ждут в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе, Клайпеде и Шяуляй.
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