default image
Центр крови: из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация

Подробнее...
default image
Ватикан впервые назначил женщину на высокий пост

Подробнее...
default image
Литва опасается "шоковой терапии" в случае сокращения дотаций ЕС

Подробнее...
default image
Посол ЕС: Россия и Евросоюз в 2019 году заложили фундамент "минимального доверия"

Подробнее...
default image
Правительство РФ подало в отставку

Подробнее...
default image
Активисты призывают продолжить сопротивление БелАЭС в Островце

Подробнее...
default image
Министерство обороны обнародовало списки призывников 2020 года

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Подробнее...
default image
К.Мажейка: В.Лаукис остается на посту главы департамента по делам окружающей среды

Подробнее...
default image
Правительство Польши выделит около 9,5 млн евро на социализацию пожилых людей

Подробнее...
default image
"Брексит" привнесет изменения в авиацию, однако хаоса можно будет избежать

Подробнее...
default image
Парламент Ирландии распущен

Подробнее...
default image
Ignitis стало крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндии

Подробнее...
default image
На этой неделе в Литве ожидаются рекорды тепла

Подробнее...
default image
США расширили санкции против КНДР

Подробнее...
default image
В президентском дворце – беседа о бюджете ЕС на 2021-2027 годы

Подробнее...
default image
В Чехии хотят ограничить рекламу медицинских препаратов

Подробнее...
default image
Krekenavos agrofirma отправила первую партию говядины в Китай

Подробнее...
default image
Лиссабон становится Зеленой столицей-2020

Подробнее...
default image
Впервые за 28 лет население Литвы росло - статистика

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Центр крови: из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация

  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Национальный центр крови (НЦК) в среду заявил , что из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация.

По данным НЦК , в ​​настоящее время отсутствуют первая, вторая и третья отрицательные группы крови (O RhD-, A RhD-, B RhD-).

Центр крови обеспечивает кровью большинство медицинских учреждений Литвы, поэтому для удовлетворения потребностей в крови необходимо не менее 300 доноров в день.

«В последнее время не так много желающих сдать кровь собирается, — говорит центр.

реклама

Центр крови напоминает, что донорская кровь используется не только в экстренных случаях для оказания первой помощи при травмах, ожогах, отравлений и других состояний, но также для лечения онкологических заболеваний, инфекционных заболеваний, анемии, родов, неотложных и плановых операций.

Кроме того, донорство крови также полезно для самого донора, поскольку он не только проходит анализы крови и проверки состояния здоровья — донорство крови также помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает обменные процессы и активизирует обновление клеток.

Доноров крови ждут в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе, Клайпеде и Шяуляй.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600