Центр крови: из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Национальный центр крови (НЦК) в среду заявил , что из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация.

По данным НЦК , в ​​настоящее время отсутствуют первая, вторая и третья отрицательные группы крови (O RhD-, A RhD-, B RhD-).

Центр крови обеспечивает кровью большинство медицинских учреждений Литвы, поэтому для удовлетворения потребностей в крови необходимо не менее 300 доноров в день.

«В последнее время не так много желающих сдать кровь собирается, — говорит центр.