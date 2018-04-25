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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Литва отклонила предложение Финляндии по переговорам по БелАЭС

Фото urm.lt

Литва отклонила приглашение Финляндии на трехсторонние консультации с Беларусью по Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, которая находится на завершающем этапе строительства.

Советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики говорит, что такие консультации должны проходить на уровне Евросоюза (ЕС) и белорусских ведомств по регулированию энергетической безопасности.

«Это проблема всего ЕС, это региональная проблема и проблема ЕС, поэтому мы хотели бы, чтобы все регуляторы ЕС были как-то вовлечены в решение этой проблемы», – сказала во вторник радиостанции Ziniu radijas глава президентской Группы по внешней политике Аста Скайсгирите.

«Мы бы хотели более широкого вовлечения. Финского регулятора тоже, наряду с регуляторами других стран ЕС», – добавила она.

По словам дипломата, БелАЭС «не является двусторонним делом Литвы и Беларуси или Финляндии и Беларуси».

Предложение о проведении трехсторонних консультаций внес посетивший Минск министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, «это позволило бы сделать сотрудничество шире и установить приоритеты партнерства».

Литва критикует проект строящейся вблизи ее границы БелАЭС как небезопасный и планирует не пускать на свой рынок выработанную на БелАЭС электроэнергию, однако ей не удалось убедить соседние страны региона сделать то же самое.

Минск отклоняет претензии Литвы по поводу небезопасного строительства.

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