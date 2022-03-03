Литва отзывает передачу вакцин от COVID-19 Бангладеш, не поддержавшему осуждение РФ в ООН

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Литва отменяет безвозмездную передачу вакцин от коронавируса Бангладеш после того, как эта страна воздержалась при голосовании в ООН по резолюции, осуждающей вторжение России в Украину.

Это подтвердила BNS пресс-секретарь премьер-министра Литвы Раса Якилайтене в четверг.

Ранее, решением правительства Литва решила выделить Бангладеш 444,6 тыс. единиц вакцины Pfizer.

Бангладеш был одной из 35 стран, воздержавшихся в Генеральной Ассамблее ООН при голосовании по резолюции, осуждающей Россию и призывающей ее вывести свои войска из Украины.

Резолюцию поддержал 141 страна, «против» были пять.

В резолюции «самым решительным образом осуждается» вторжение в Украину и решение президента России Владимира Путина объявить о повышении готовности ядерных сил страны.

В то же время Генеральная Ассамблея выразила поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

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