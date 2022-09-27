Литва передаст ВСУ зимнее обмундирование примерно на 2 млн евро – Анушаускас

Министр сообщил парламентариям, что после объявления Россией на прошлой неделе частичной мобилизации уровень угрозы для Литвы не возрос, но Литва отреагировала повышением уровня боеготовности Сил быстрого реагирования.

«Что означает мобилизация для безопасности нашего региона — на данный момент нет указаний на то, что мобилизация России, ее цели направлены против стран Балтии, поэтому мы не считаем это повышением уровня угрозы для Литвы, однако Литва все равно должна была отреагировать и мы отреагировали, то есть повысили уровень бдительности Сил быстрого реагирования Вооруженных сил Литвы, хотя признаков провокаций нет», — сказал министр.

По словам министра, сопровождавшая решение о мобилизации «антизападная риторика (Владимира) Путина с ядерными угрозами» является попыткой удержать страны Запада от поддержки Украины, и Анушаускас заверил, что поддержка Литвы останется существенной.

«В настоящее время поддержка Литвы вооружениями и другой военной техникой составляет около 209 млн евро. Поддержка Литвы Украине продолжается, она действительно значительная, подчеркну только, что это не соревнование между странами по поводу поддержки, мы даем то, что можем дать, Украина просит то, что ей нужно», — сказал министр.

Анушаускас также упомянул о переданных Украине Литвой гаубицах калибра 105 мм и бронетехнике М113 и сообщил, что в Литве экипированы 500 украинских военнослужащих, а с октября литовские инструкторы будут участвовать в учебной миссии в Великобритании.

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