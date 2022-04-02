Литва подала заявку на открытие торгпредставительства в Тайване

В сентябре прошлого года Сейм принял поправки к закону, позволяющие открывать представительства в странах, с которыми у Литвы нет официальных дипломатических отношений.

Осенью прошлого года в Вильнюсе открылось тайваньское представительство.

Эксперты говорят, что на китайском языке название этой миссии звучит как Тайваньская миссия. Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство и ограничивает торговлю с Литвой.

В других странах такие представительства работают под названием «Представительства Тайбэя».

В феврале Тайвань открыл в Вильнюсе совместный центр исследования полупроводников и материалов, чтобы помочь в реализации проектов в области точного машиностроения и полупроводниковой промышленности.

В январе официальные лица Тайваня объявили, что в ближайшее время предложат Кредитный фонд в размере 1 миллиарда долларов США для совместных литовско-тайваньских бизнес-проектов, кроме того, его обещают создать еще один фонд в размере 200 миллионов долларов для инвестиций в литовскую промышленность.

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