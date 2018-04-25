Литва поддержала расширение санкций против режима Беларуси – Л. Линкявичюс

Литва одобряет стремление расширить санкции против представителей белорусского режима после гибели участника протестов молодого человека Романа Бондаренко, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
«Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, собенно после гибели Р. Бондаренко и брутальных расправ с гражданами Беларуси в последние дни», — передала позицию Л. Линкявичюса BNS его пресс-секретарь Раса Якилайтене.
«Радио Свободной Европы / Радио свободы» в понедельник сообщили, что в четверг ЕС может одобрить новые санкции в отношении Беларуси.
Министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс в свою очередь написал в твиттере, что страны Балтии вскоре расширят санкции в отношении режима.
В последнее время в Беларуси сильное возмущение вызвала смерть задержанного силовиками Р. Бондаренко, который погиб от травмы головы. Представители оппозиции заявили, что в смерти 31-однолетнего мужчины виновны лояльные Лександру Лукашенко силовики.