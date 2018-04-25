Литва поддержала расширение санкций против режима Беларуси – Л. Линкявичюс

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Литва одобряет стремление расширить санкции против представителей белорусского режима после гибели участника протестов молодого человека Романа Бондаренко, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, собенно после гибели Р. Бондаренко и брутальных расправ с гражданами Беларуси в последние дни», — передала позицию Л. Линкявичюса BNS его пресс-секретарь Раса Якилайтене.

«Радио Свободной Европы / Радио свободы» в понедельник сообщили, что в четверг ЕС может одобрить новые санкции в отношении Беларуси.