Литва поддерживает предложение ЕК о сроке действия ковид-сертификатов

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литва поддерживает предложения Еврокомиссии по определению срока действия цифрового сертификата Европейского Союза на COVID-19, заявила заместитель министра здравоохранения Литвы Аушра Билотене Мотеюнене.

«Учитывая, что заболеваемость растет не только в нашей стране, но и в других странах, даже среди вакцинированных людей, (…) мы склонны поддержать девятимесячную позицию, но ситуация должна проясниться в понедельник, поскольку расширятся презентация, и каждая страна скажет свое слово», — сказала заместитель министра журналистам в пятницу.

Европейская Комиссия в четверг выступила с рекомендацией изменить цифровую систему сертификации, используемую в Европейском союзе, которая позволяет европейцам, вакцинированным против коронавируса, более свободно путешествовать по Сообществу, так чтобы этот документ действовал только в течение девяти месяцев после второй дозы вакцины.

О планах обновления электронного документа было объявлено после резкого роста числа заражений в Европе и опасений о том, что трансграничные перемещения могут снова оказаться под угрозой.

Этот период предлагается в соответствии с рекомендацией Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о введении бустерной дозы через шесть месяцев с дополнительными тремя месяцами, чтобы страны могли скорректировать свои кампании вакцинации.

После бустерной дозы действие документа не будет ограничено.

По словам А. Билотене Мотеюнене, изменения, предложенные Еврокомиссией, аналогичны изменениям к национальному документу – «паспорту возможснотей», которые вступят в силу в декабре.

Для не получивших ревакцинацию он будет действовать в течение семи месяцев.

«Если у человека есть серьезные сомнения по поводу третьей вакцинации, у него есть возможность пройти серологический тест и после получения положительного результата продлить срок действия паспорта еще на два месяца. Поэтому можно сказать, что это те же девять месяцев», — сказал замминистра.

Цифровой сертификат ЕС на COVID вступил в силу в июле.

Рекомендация Европейской Комиссии должна быть одобрена государствами-членами и Европейским Парламентом.