Литва поддерживает запрос Польши по 4-ой статье

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

После произошедшего во вторник ракетного удара Польша запросит консультации в рамках Четвертой статьи Североатлантического договора, Литва эту просьбу поддержит, поднимет вопрос усиления воздушной обороны, утверждают литовские должностные лица.

Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что о намерениях инициировать консультации по Четвертой статье НАТО ему сообщил польский коллега Анджей Дуда.

«Сегодня Польша обратиться по вопросу активации Четвертой статьи НАТО. Несомненно, Литва поддержит эту позицию», – сказал журналистам президент после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.

Эта статья предусматривает, что страны блока консультируются между собой в случае, если по мнению любой из них, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любому члену НАТО.

По словам Науседы, Литва также поднимет вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) во всем регионе.

«Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря, прежде всего, о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и смотря в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО», – сказал глава литовского государства.

Он напомнил, что одним из решений саммита НАТО в Мадриде этим летом было развитие системы ПВО на восточном фланге альянса.

«Думаю, что это событие, которое мы сейчас пережили, при всей его актуальности заставляет задуматься о том, как быстрее реализовать этот принцип, который мы закрепили в декларации», — сказал президент.

«Декларации сами по себе не защищают. Декларации защищают только тогда, когда их положения реализуются», — добавил он.

Науседа выразил надежду, что прогресс в этом направлении будет достигнут до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в следующем году.

«Ситуация и последние события подтверждают, что, во-первых, это было правильное решение, а во-вторых, что это решение должно быть реализовано как можно скорее», — сказал президент.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил журналистам, что Литва «поддерживает и полностью солидарна» с Польшей в вопросе Четвертой статьи Североатлантического договора.

Соседняя страна усилила военную готовность после того, как во вторник ракета упала на территорию Польши недалеко от границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, скорее всего, это было попадание ракеты российского производства. По сообщению администрации президента Литвы, глава Польши проинформировал Науседу о том, что расследование инцидента на границе с Украиной еще не завершено.

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