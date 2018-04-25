Литва поддерживает Зеленый курс Европы, но для его реализации нужны ресурсы

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Литва поддерживает предложение Еврокомисси (ЕК) нового состава о Зеленом курсе Европы, который призван бороться с климатическими изменениями, но для его реализации нужны дополнительные ресурсы, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

В пятницу он встретился с членом Еврокомиссии Виргиниюсом Синкявичюсом, который впервые прибыл в Литву официальным визитом.

«Премьер акцентировал, что Литва поддерживает амбициозное «Зеленое соглашение», выдвинутое Еврокомиссией, и надеется, что в Евросоюзе будет достигнуто общее согласие. Обязательно предусмотреть необходимые ресурсы для реализации «Зеленого соглашения», – говорится в пресс-релизе правительства.

Важнейшие положения Зеленого курса Европы связаны со стремлением до 2050 года превратить экономику ЕС в нейтральную по воздействую на климат.

Премьер сказал, что литовское сельское хозяйство готово снизить выбросы CO2, но не сможет это сделать, если прямые выплаты и далее будут дискриминирующими. По словам С. Сквернялиса, политика смычки крайне важна, если мы хотим обеспечить экологическую трансформацию.

Премьер-министр также сказал, что надеется на активные действия Еврокомиссии, чтобы обеспечить высшие стандарты охраны природы и безопасности в отношении развиваемых в соседних странах проектов атомной энергетики, а рынок ЕС был защищен от импорта «нечистой электроэнергии».

С. Свернялис имел в виду завершение строительства Белорусской АЭС в Островце.

В. Синкявичюс отметил, что ЕК положительно оценивает вводимый со следующего года в Литве дополнительный налог на регистрацию автомобилей с повышенными выбросами, говорится в сообщении правительства.

Еврокомиссар, ответственный за вопросы окружающей среды, водные ресурсы и рыбоводство, также призвал утвердить Национальный план действий в сфере энергетики и климата, поскольку он станет инструментом для реализации Зеленого курса Европы в Литве.

С. Сквернялис добавил, что приоритеты Литвы в ЕС остаются прежними – углубление внутреннего рынка, честная договоренность по бюджету сообщества, реализация инфраструктурных проектов, охрана внешней границы блока.

Премьер сказал, что бюджет Литвы на 2020 год утвержден с учетом рекомендаций ЕС.

С. Синкявичюс также встретится в Литве с президентом Гитанасом Науседой и членами парламентского Комитета по европейским делам.