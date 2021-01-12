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Литва получила партию вакцин Moderna – 2,4 тыс. доз

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В Литву была доставлена первая партия вакцин от коронавируса компании Moderna, в ней – 2,4  тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения. 

«Отныне каждую неделю в январе и феврале планируются все новые партии вакцин Moderna», – говорится в сообщении министерства. 

Вакцины были доставлены автотранспортом из Бельгии в восемь утра понедельника. До полудня они поступили на склады Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ) и будут храниться там при температуре минус 20 градусов. 

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«Из помещений ЦЭСЗ вакцины будут доставлены в Каунасскую городскую поликлинику. Вакцина будет транспортироваться при температуре  2–8°C – в специальном оборудовании, обеспечивающем поддержание температурного режима и его отслеживание во время всей транспортировки», – сообщило министерство.

Дозы вакцины Moderna должны будут быть использованы в течение 28 дней. 

Это вакцины от коронавируса уже второго производителя, поставляемые в Литву. 

В конце декабря в страну начали поставлять вакцины BioNTech и Pfizer, ими прививают медиков, прочих работников больниц, тяжёлых больных и волонтеров. Во вторник также началась вакцинация в домах престарелых и опеки. В целом в Литву уже поставлены более 66 тыс. доз этих двух компаний.

По данным Департамента статистки, первую дозу вакцины уже получили в Литве 25 тыс. человек.

При вакцинации как прививками BioNTech и Pfizer, так и Moderna требуются две дозы с разным временным интервалом.  

Повторная вакцинация прививкой BioNTech и Pfizer производится через три недели после первой, а вторая доза вакцины Moderna должна быть введена через четыре недели.  

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